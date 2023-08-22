Ольга Тимофеева: Псковская область - это регион, который нацелен на туризм

Псковская область - это регион, развитие которого нацелено на туризм. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что особое внимание при планировании уделялось мероприятиям в муниципалитетах Псковской области таким образом, чтобы они не повторялись тематически. По мнению Ольги Тимофеевой, это необходимо для того, чтобы у людей было желание и мотивация приезжать на конкретное мероприятие в другой район, так как такого же крупного аналога не будет.