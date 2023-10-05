Культура

Известный псковский джазмен проведет лекцию об американском композиторе

Открытая лекция заслуженного деятеля искусств Псковской области, преподавателя Аркадия Галковского «К 125-летию со дня рождения Джорджа Гершвина» состоится в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Известный псковский джазмен расскажет о жизненном и творческом пути знаменитого американского композитора и пианиста, автора оперы «Порги и Бесс», а также множества известных инструментальных произведений Джорджа Гершвина.

Студенты колледжа Анна Бутман, Мария Михайлова, Екатерина Чугунова (вокал) и сам Аркадий Галковский (саксофон) представят зрителям «живое» исполнение джазовых тем, автором которых является Гершвин.

В качестве иллюстраций будут продемонстрированы документальные видео фрагменты, фотографии Гершвина, его современников, музыкантов-исполнителей.

Начало открытой лекции Аркадия Галковского в 17.00. Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.