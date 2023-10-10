Культура

Рок-группа «Дороги меняют цвет» даст сольный концерт в Пскове

Рок-группа «Дороги меняют цвет» даст сольный концерт в баре «Нора» в Пскове 10 декабря, мероприятие начнется в 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор концерта Андрей Семенов.

«Друзья, у вас есть шанс первыми услышать премьерное живое исполнение трёх проникновенных истории от "ДМЦ", объединенных в мини-альбом под названием "Черная черемуха". Как всегда - искренне, как всегда - до мурашек. Ну и куда же без хорового пения зала? Готовы смеяться всем в лицо, петь "А на улице - мороз", и испытывать чувство светлой грусти под "Как ты там"?» - анонсировал концерт Андрей Семенов.

«Дороги меняют цвет» (ДМЦ) — украинская, а с 2014 года — российская рок-группа. Образована в 2002 году в Полтаве.