Культура

Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Скворцы Степанова»

Российская панк-рок группа «Скворцы Степанова», образованная в 2008 году в Санкт-Петербурге, станет одним из хедлайнеров XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: Michael Linnas

«Их безумие заражает, а песням хором вторят стадионы, за две минуты они способны поставить на уши любого зрителя, ведь зритель на концертах "Скворцов" полноценный участник! "Скворцы Степанова" не боятся быть смешными и ироничными, играть со словами и просто кайфовать от своего творчества, заражая этим всех окружающих. "Чистим пёрышки, расправляем крылышки и летим на концерт в вашем городе", говорят в группе», - рассказал Андрей Семенов.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.