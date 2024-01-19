Культура

Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Потомучто»

Группа «Потомучто» станет одним из хедлайнеров XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: Иван Маркуль

«"Потомучто" - это свободный проект Алексея Юзленко, избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее, несмотря на свою неформатность, некоторые песни “Потомучты” звучат на радиостанциях России и даже попали в кино. Если посмотреть лайнапы множества российских летних фестивалей, то практически во всех вы встретите название коллектива. "Потомучто" - это как второе "Я" для Алексея, место самовыражения без купюр и пафоса, то, к чему автор и музыкант тяготел ещё в самом начале творчества», - отметил Андрей Семенов.

По его мнению, не нужно сравнивать группу «Потомучто» с группой Znaki (первые попытки создания этой рок-группы был предприняты в 1990 году 15-летним Алексеем Юзленко, впоследствии он играл в группе на гитаре и пел), поскольку «Потомучто» - это «совсем другой мир - как подачи, так и воплощения музыкальных идей».

«В "Потомучто" я хочу опять позволить делать музыку так, как нравится мне. В этом проекте не будет сторонних аранжировщиков, советчиков - как надо и как не надо, как правильно и как не правильно», - говорил о проекте Алексей Юзленко.

До фестиваля, 5 апреля, группа «Потомучто» даст сольный концерт в Пскове.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.