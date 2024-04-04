Культура

О Курбатове-друге и Курбатове-собеседнике говорил директор «Михайловского» на встрече с калининградской молодёжью

Заинтересованная и отзывчивая аудитория собралась на лекцию «Валентин Курбатов. Писатель. Псковский гражданин. К 85-летию», которую сегодня, 18 апреля, прочёл в рамках работы открытого лектория VI Балтийского культурного форума в городе Светлогорске (Калининградская область) директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Георгий Василевич в светлогорском «Янтарь-холле». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, слушателями лекции-беседы стали, по преимуществу, школьники и студенты из Калининградской области. В ходе встречи Георгий Василевич рассказал о том, каким человеком был Валентин Курбатов, какое впечатление производил на собеседников, что думал и говорил о тех или иных явлениях в искусстве и в литературе, в православии. Слушателям лекции показали фрагменты музейных видеозаписей и фильмов о Курбатове, в том числе — фрагменты видеофильма «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери».

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Напомним, участие руководителя «Михайловского» Георгия Василевича в работе VI Балтийского культурного форума не свелось только к лекции о Валентине Курбатове. Вчера, 17 апреля, он выступил здесь на заседании Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, Ассоциации литературных музеев совместно с Союзом музеев России и членами комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».