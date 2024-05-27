Культура

Рисунки и чертежи известного архитектора покажут на выставке в Пскове

Выставка «Герой ненашего времени» откроется в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Она приурочена к 115-летию архитектора-реставратора.

Для гостей выставка будет доступна с завтрашнего дня. Посетители музея смогут увидеть оттиски статей, фотографии и документы разных лет жизни ученого; рисунки и чертежи, выполненные архитектором; рабочие инструменты реставратора; вещи, изготовленные руками выдающегося псковича.