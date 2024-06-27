Юлия Пересильд впервые получила премию «Ника» за лучшую женскую роль

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд получила Национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую женскую роль. Она удостоена награды за роль в фильме «Вызов» Клима Шипенко. Напомним, съемки киноленты проходили в космосе. Наряду с Пересильд премии в этой номинации также удостоена Юлия Снигирь (фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова).
Как отметила Юлия Пересильд, в этот вечер она впервые получила премию «Ника», несмотря на то, что актриса «чрезвычайно хотела обладать этой женщиной с крыльями».
«Наверное, после того, как мы сами полетали, после того, как я почувствовала, что такое настоящий полет, в этот момент она и попала ко мне в руки», - приводит слова актрисы ТАСС. Издание также отмечает, что в ходе церемонии вручения премий лауреатов со сцены «Маска» объявила дочь Юлии Пересильд, актриса Анна Пересильд.
Напомним, «Ника» - российская кинематографическая премия. Она вручается за отечественные фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения.
Фото: Telegram-канал Юлии Пересильд