Культура

Выставка к 180-летию Римского-Корсакова откроется в Вечаше

Выставка «Что ни опера, то сказка» к 180-летию Римского-Корсакова откроется в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Главная задача нашей выставки состоит в том, чтобы попытаться представить, насколько это будет возможно, всю полноту бесценного творческого наследия Николая Андреевича Римского-Корсакова, которое погружает зрителя в волшебный мир русского фольклора, преобразованного гениальным композитором в новый музыкальный язык», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Оперное творчество композитора, многоплановое и разнообразное, охватывает разные жанры – «весенняя сказка» «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-летопись «Псковитянка», опера-балет «Млада», осенняя сказочка «Кащей бессмертный», опера-лубок «Сказка о царе Салтане», небылица в лицах «Золотой петушок», опера-сказание «Сказание о невидимом граде Китеже» и многое другое.

Основные разделы выставки будут посвящены важнейшим произведениям композитора, а также жизни этих произведений на Московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна. Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненные русскими художниками разных поколений.

Помимо этого, посетители увидят фотографии Н. А. Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора. Изюминкой выставочного пространства станет театральный костюм Федора Шаляпина, изготовленный для роли Ивана Грозного.

Красочным заключительным аккордом зазвучат скульптуры малых форм, изображающие героев опер «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок». Их создатели – известные художники-скульпторы Дулёвского завода Галина Чечулина и Ольга Богданова. Мультимедийный ряд выставки представляют фондовые записи из коллекции Музея музыки – арии и симфонические фрагменты популярных опер великого композитора-сказочника.

Выставка начнет работу в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Псковская область, Плюсский район, п/о Которск, д. Вечаша) с 13 июля.