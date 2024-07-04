«Постскриптум»: грозовой Армагеддон, обесценивание статуса депутата и эффективность «Моглино». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 июля.
Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Не «Моглино» ли имеют ввиду: Минэкономразвитие России заявило о перезагрузке системы управления в неэффективной особой экономической зоне, какой – не указано.
- Грозовой Армагеддон в Псковской области – досталось всем!
- И за неделю всё не разгребли: новости мусорный реформы.
- Почему в современной России обесценивается статус депутата?
- И что будет с рынком жилья без льготной ипотеки?
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?