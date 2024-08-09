Культура

Выставка «Край родной» открылась в центре народного творчества в Пскове

Экспозиция «Край родной» открылась в Псковском областном центре народного творчества в Пскове 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка посвящена городам-юбилярам региона – Себежу, Красногородску, Опочке и Порхову. В этом году они отпраздновали свои «круглые» даты. Себежу исполнилось 600 лет, Красногорску 560 лет, Опочке 610 лет, Порхову исполнилось 780 лет.

В зале представлены работы и фотографии художников, запечатлевших живописные уголки райцентов, а также карты, архивные документы и современные альбомы. Экспозиция демонстрирует историческое богатство городов - предметы быта, элементы одежды и обуви, картины и фотографии церквей, музеев, жилых домов, местной природы. Все это нашло отражение в работах Александра Волкова, Киры Петровой, Галины Трофимовой, Светланы Павловой и других мастеров.

В открытии выставки приняли участие член Союза художников России Светлана Лебедева и заведующая краеведческим отделом Псковской областной библиотеки Елена Киселева.

«Я родилась в Порхове. Это старинный город, который богат своей историей. Главной достопримечательностью является Крепость, которая и вдохновила меня на написание картин. 17 лет назад я уехала с семьей в Себеж - живописный красивый город, где много озер и мест для вдохновения», - поделилась Светлана Лебедева.

Елена Киселева рассказала об истории городов-юбиляров. «У всех них очень интересная история. Например, Опочка пять лет была столицей Псковской губернии», - отметила краевед.