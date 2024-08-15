Культура

Святогорье на картинах выдающегося художника-реалиста экспонирует в сети музей-заповедник «Михайловское»

Выставку картин русского и советского художника Петра Бучкина представляет 27 августа Государственный музей-заповедник «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая цифровая экспозиция подготовлена в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей».

Пётр Бучкин. Пушкинские Горы (1958). Из фондов музея-заповедника.

В музее отметили, что Пётр Бучкин — признанный мастер, выдающийся художник-реалист, живописец, график, иллюстратор. Ученик угличских иконописцев, а затем, уже в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств — Василия Матэ, Василия Савинского и даже знаменитого Василия Поленова, он и сам по прошествии времени стал наставником творческой молодёжи: преподавал в «Репинке» (тогда — ЛИСЖА, то есть Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры) и в Мухинском художественно-промышленном училище. Впрочем, в биографии художника много страниц, по нашему времени, почти экзотических: путешествие по Европе в качестве пенсионера Академии художеств в 1912—1914 годах, служба в команде комендоров дивизиона подводных лодок Балтийского флота в 1918—1921 годах, высылка в Тюмень в 1937-ом по 58-й статье, возвращение в Ленинград и жизнь в блокадном городе... Пётр Бучкин писал Ленина и Шаляпина, купальщиц на Волге и моряков на приёме у «всесоюзного старосты» Михаила Калинина в 1940 году. Мемуары Петра Бучкина — книга-размышление о собственной жизни и о своём времени «О том, что в памяти. Записки художника» (1962) — выдержали несколько переизданий.

В коллекции Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», рассказала хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк, сейчас находится 11 работ: десять пейзажей и одно жанровое полотно — изображение «деревенского Пушкина». Все эти картины — подарок художника Пушкинскому заповеднику, родились они после лета, которое художник вместе с семьёй провёл в псковских пушкинских местах.

Пётр Бучкин. Савкина горка. Из фондов музея-заповедника.

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в музейных соцсетях четыре года назад — в конце июля 2020 года. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, создавших портреты поэта, проиллюстрировавших его стихи или прозу. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».