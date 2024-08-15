Культура

На праздник счастливого детства зовут псковичей в Изборск 1 сентября

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей и гостей региона всей семьей приехать 1 сентября на праздник к Дню знаний.

«Мы вместе с нашими друзьями, командой «Игры нашего двора «Айда с нами!», оживим картины с выставки «Образы счастья» в знакомые игры, - сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. - «Море волнуется раз…», «Чай-чай выручай». Уверены, для многих это – не просто слова, а настоящие образы счастливого детства».

Праздник пройдет 1 сентября с 11:30 до 14:00 во дворике Выставочного зала на улице Печорской, 37. Вход свободный.