Культура

Деревянное покрытие сделают на входе в Поганкины палаты в Пскове

Деревянное покрытие сделают на входе в Поганкины палаты в Пскове, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на пресс-завтраке 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас я буду решать вопрос о создании деревянного покрытия, чтобы облегчить подъём, ведь карабкаться очень трудно», — отметила Светлана Мельникова.

Она выразила недоумение в связи с тем, что предыдущие решения были приняты без учета удобства для посетителей.

«Кто это принимал? Как можно было так решить?» - задавалась вопросом Светлана Мельникова.

Теперь музей будет согласовывать новый проект с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и специалистами в Петербурге.

«Мы планируем сделать удобную накладку из качественного дерева, чтобы нашим посетителям было комфортно», - добавила она, отметив, что работы по восстановлению Поганкиных палат подходят к завершению, и музей начинает обретать новую жизнь.