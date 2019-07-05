ЖКХ

Сергей Грахов: «Горводоканал» вышел из тяжелой финансовой ситуации

«Горводоканал» полностью погасил все свои задолженности, и это произошло не без помощи администрации Псковской области и участия президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Удалось избежать сумасшедших дополнительных выплат, благодаря тому, что долги были погашены. Порядка 500 млн долга висели грузом на водоканале. По факту, это предприятие, которое сейчас может успешно развиваться», - заявил Сергей Грахов.

Он отметил, что решение проблемы с долгами дает возможность «Горводоканалу» участвовать в федеральных программах и в программе «Приграничного сотрудничества».

«Устранен стоп-фактор, теперь можно развиваться. Планы у них большие», - заключил Сергей Грахов.