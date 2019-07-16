ЖКХ

Технопарк «Экопрома» пополнился новым спецавтомобилем по уборке мусора

Парк техники компании «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области, пополнил новый мусоровоз. Он будет работать на маршрутах в Пскове и районах северной зоны региона.

Новый мусоровоз - первый такого высокого уровня в парке технике «Экопрома», рассказал директор компании Сергей Пайст. Объем кузова мусоровоза - от 15 до 20 кубометров. Таким образ техника может собирать от 80 до 100 евроконтейнеров мусора.

«Этот спецавтомобиль с системой задней загрузки обладает наибольшей грузоподъемностью и самым мощным механизмом пресса в своем классе, - отметил Сергей Пайст. - Усиленные механизмы подъема, сжатия и очистки - именно то, что делает этот мусоровоз высокоэффективным в своей сфере».

«Автомобиль универсальный, - отметил директор «Экопрома». – Работать может везде. В любой момент его можно будет перекинуть с одной точки на другую».

Напомним, что новая техника для вывоза твердых коммунальных отходов постепенно поступает в регионе. Около 30 единиц новой техники уже работает на маршрутах. С учетом контейнерного парка объем инвестиций составил уже более 130 млн рублей.