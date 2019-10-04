ЖКХ

Фонд капремонта Псковской области: От подрядчиков, которые пришли зарабатывать, будем избавлять

В Фонде капитального ремонта (ФКР) Псковской области рассказали о последнем предварительном ежеквартальном отборе подрядных организаций, претендующих на участие в работах. И.о. гендиректора ФКР региона Виктор Иващенко напомнил 22 октября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, что, по результатам отбора, соответствующие работы в Псковской области могут выполнять 309 подрядчиков.

«Несмотря на результаты предварительного отбора, реальное участие в работе у нас принимает порядка 32 организаций. Занимаются строительным контролем, проектно-сметной документацией и ремонтом,- отметил Виктор Иващенко. - По тем или иным подрядчикам всегда есть замечания. Есть те, которые пришли зарабатывать. От них будем избавляться».

Предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций - для участия в электронных аукционах на выполнение работ по капремонту - начался 11 октября.

«Всем организациям, соответствующим требования Жилищного кодекса РФ, направляется приглашение. Однако перед аукционом мы комиссионно рассматриваем вопрос о допуске, соответствии организаций. И если есть нарушение в нашей сфере - к нам обращаются, мы реагируем», - подчеркнул Виктор Иващенко.

Кроме того, и.о. гендиректора ФКР добавил, что в прошлом году отбор не прошли 9 организаций.

«Сейчас к нам хотят зайти петербургские крупные фирмы, среди которых и те, кто готов работать на объектах. Но делать заключение о том, хорошая ли организация или плохая, поможет только практика», - отметил Виктор Иващенко.

Помимо этого, и.о. гендиректора ФКР напомнил, что недобросовестные подрядчики попадают в соответствующий реестр, после чего не могут заниматься своей деятельностью 3 года.