ЖКХ

Капремонт фасада выполнен в многоквартирном доме в городе Дно

В многоквартирном доме №13 по улице Ленина в городе Дно завершен капитальный ремонт фасада в рамках реализации региональной программы капремонта.

Дом был введен в эксплуатацию в 1949 году и остро нуждался в капитальном ремонте. Специалисты подрядной организации «Строй-ИК» в ходе капитального ремонта произвели штукатурку стен, нанесли шпатлевку, грунтовку, покрасили стены. Также они занимались устройством новой отмостки дома, установкой новых пластиковых окон в подъездах, новой двери в подъезд, ремонтом цоколя.

Собираемость взносов на капремонт по этому дому составляет 95.7%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

«Отметим, органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов», - сообщили в региональном фонде капремонта.