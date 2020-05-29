ЖКХ

Кровлю многоквартирного дома отремонтировали по требованию прокуратуры в Стругах Красных

В Стругокрасненском районе прокуратура добилась проведения ремонта кровли жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре,

В ходе проверки установлено, что кровля одного из многоквартирных домов в Стругах Красных имеет повреждения в шиферном покрытии, в результате которых при неблагоприятных погодных условиях, осадках, в чердачное помещение и далее в жилые помещения попадает влага.

Вместе с тем, в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением правительства РФ №290 от 3.04.2013, входит текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплата которого осуществляется за счет средств платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, в частности, крыши: проверка кровли на отсутствие протечек, а при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и их проведение.

«Таким образом, на лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, возложена обязанность по организации проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома до момента начала мероприятий по капитальному ремонту», - отметили в прокуратуре.

В этой связи в адрес директора управляющей компании было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время управляющая компания провела текущий ремонт кровли дома.