ЖКХ

В Себежском районе завершен капитальный ремонт крыш в двух многоквартирных домах

В Псковской области продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Специалисты Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области совместно с представителями строительного контроля, администрации района, представителями подрядной организаций провели приемку капитального ремонта крыши в многоквартирном доме № 102 по улице Ленина в поселке Идрица Себежского района.

Строители подрядной организации ООО «Стройподряд» разобрали старое покрытие кровли, произвели полную замену обрешетки, устройство нового покрытия крыши из профилированного листа, выполнили работы по огнебиозащите деревянных поверхностей крыши, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения; провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, канализационных выпусков, устройство системы организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб, устройство козырьков над входами в подъезды, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Все работы выполнены в полном объеме и с опережением сроков, указанных в договоре. Приемочная комиссия тщательно обследовала новую кровельную поверхность и высоко оценила качество выполненных работ. Приемка признана состоявшейся.

Кроме того, состоялась приемка выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Себеж, улица 7-го ноября, дом 1. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Строй-Вектор».

Отметим, в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта на 2020 год проводятся также капитальные ремонты крыш в домах по адресам: Себеж, улица 7-го Ноября, 6г, улица 7-го Ноября, 14. Кроме того будут выполнены работы по капитальному ремонту фундамента, фасада, системы холодного водоснабжения, электроснабжения в Себеже в многоквартирном доме по улице Челюскинцев, 40.