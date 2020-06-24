ЖКХ

Благодаря ОНФ в куньинской деревне Прихабы появилась вода

Благодаря Псковскому региональному отделению ОНФ в куньинской деревне Прихабы появилась вода, которую местные жители ждали более трех месяцев. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте организатор соревнований по велоспорту в Пскове Максим Афанасенко.

О том, что в деревне нет воды, он узнал от местных жителей, приехав к родственникам. «Оказывается, в деревне стоит водонапорная башня, от которой к участкам селян подведена вода. Насос в этой башне сгорел и воды не стало. Люди были вынуждены таскать воду для питья и полива огородов из колодцев, которые от некоторых участков расположены очень далеко. Большинству жителей уже далеко за 60 лет и на такой жаре им просто не хватало сил и здоровья не то что огороды полить, а просто воды себе принести в дом попить», - рассказал автор поста.

По словам Максима Афанасенко, три месяца жители деревни звонили в разные инстанции, но вопрос так и не решался - люди сидели без воды. «Ситуация была очень печальная. На глазах людей засыхали огороды, в которые они вложили столько трудов и сил. Я посоветовал жителям обратиться с данной проблемой в псковский Общероссийский народный фронт. Они обратились к куратору ОНФ в Псковской области - Виктору Владимировичу Остренко. Через три дня после обращения проблема, которую никто не мог решить более трех месяцев, была решена», - пояснил он и от имени жителей деревни Прихабы поблагодарил ОНФ за помощь.