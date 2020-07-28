ЖКХ

Не выбрасывать в контейнеры для отходов строительный мусор призвали псковичей

Не выбрасывать в контейнеры для отходов строительный мусор призвал псковичей руководитель ООО «Экопром» Сергей Пайст. Свое обращение он озвучил сегодня, 13 августа, на пресс-конференции, посвященной экологической реформе в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не нужно кидать в пластиковый бак мешок с цементом или кирпичи», - подчеркнул он. По его словам, от таких действий регулярно ломаются мусорные контейнеры, либо выходит из строя спецтехника.

Смотрите также «Экопром» продолжает фиксировать поломки колес мусорных контейнеров

«Из-за строительного мусора в Пскове регулярно выходят из строя автомобили. Примерно раз в неделю. Ремонт техники занимает примерно сутки, мы стараемся оперативно устранить проблемы, но все равно сбиваются графики вывоза мусора», - пояснил Пайст.