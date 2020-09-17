Директор «Специализированной службы» Пскова поднял вопрос об увеличении штата предприятия

Депутат городской Думы, директор МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров поднял вопрос об увеличении штатной численности предприятия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою просьбу он озвучил на сессии гордумы в рамках рассмотрения вопроса о передаче в собственность города сети закрытой системы водоотведения, расположенной в Борисовичах. Протяженность ливневки — 79 м.
Объект находится в собственности Псковской области, и КУГИ обратился в администрацию Пскова с предложением принять его в муниципальную собственность. Депутат Григорий Турчин высказал недоумение, почему эту ливневку не могут содержать организации Псковского района, на территории которого, собственно, и находится объект.
«Часть ливневки проходит по территории Пскова, а часть — по территории Псковского района. Но, по сути, она все равно наша, потому что мы регулярно выезжаем на Балтийскую и ее чистим», - пояснил ему директор МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров. «Мы понимаем, что на нас ляжет еще одна инфраструктура, но поскольку мы уже приняли около 300 таких объектов, с этим тоже постараемся справиться», - добавил он.
Глава администрации города Александр Братчиков, отвечая на вопрос Григория Турчина, назвал проблему обслуживания объектов, которые находятся на территории Псковского района, системной. «Мы не можем тут сделать, а тут не сделать, хотя было бы правильно, чтобы это делал район», - пояснил сити-менеджер.
Кроме того, Сергей Федоров обратил внимание депутатов на то, что уже не в первый раз поднимает вопрос об изменении штатного расписания. «Но, к сожалению, нам только увеличивают число объектов, а штат остается на прежнем уровне», - констатировал он. Необходимость увеличения штата на предприятии поддержал и депутат Олег Луценко. Между тем Александр Братчиков ответил, что за счет средств городского бюджета штат не увеличить, а вводить дополнительный тариф, чтобы это легло на плечи населения, - «не очень хорошо».