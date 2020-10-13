ЖКХ

Псковичи пожаловались на отсутствие отопления из-за недобросовестных арендаторов

Глава города Пскова Елена Полонская встретилась с жителями дома №15 по улице Народной по вопросу отсутствия отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В мероприятии приняли участие директор ООО УО «Городская управляющая компания» Татьяна Филипченкова, заместитель начальника службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Николай Винничек, консультант управления государственного жилищного надзора Дмитрий Адаев, а также жители дома.

В ходе встречи жители озвучили одну из причин отсутствия отопления в квартирах. Так, недобросовестные арендаторы самостоятельно осуществили «врезку» к трубам, которые отапливают квартиры жильцов. Из-за этого тепло не поступает выше цокольного этажа, в жилые квартиры.

Частично проблема была решена - одну из «врезок» ликвидировали, после чего в часть дома пошло отопление. Елена Полонская сообщила, что в ближайшее время будет проведена проверка других арендаторов.

Также в управляющую компанию направят заявку на перерасчет квитанций за отопление, будут найдены собственники всех организаций цокольного этажа и произведена проверка стояков, чтобы выяснить, производилось ли их перекрытие.

Кроме того, глава муниципалитета вместе с жителями направит письмо с этой проблемой в управление государственного жилищного надзора для дальнейшего обращения в прокуратуру.