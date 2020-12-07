ЖКХ

Три скважины планируется пробурить в Псковском районе в 2021 году

Три скважины планируется пробурить в Псковском районе в 2021 году, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, рассказывая о планах, которые нашли отражение в проекте районного бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Мы включили в проект бюджета организацию трех новых скважин — в Писковичах, Карамышево и Середке. Есть населенные пункты, где скважин нет, но есть колодцы. Поэтому в проект бюджета мы включили 22 колодца. Речь идет как о ремонте существующих, так и об установке новых», - уточнил он.

В планах районных властей также продолжить ремонт муниципального жилого фонда и культурных учреждений. В Писковичах планируется построить ФОКОТ. «Лимит - 36 млн рублей, проектно-сметная документация готова, госэкспертизу прошли. Будем в ближайшее время начинать торги по определению подрядчика», - рассказал Святослав Колинко.

Дорожный фонд на следующий год остается на уровне порядка 100 млн рублей. Намечено строительство двух мостов в 2021 году. «Дорог, требующих ремонта, у нас все еще много. И надо грамотно распределить средства, чтобы совсем плохие дороги не были брошены», - пояснил он. Перечень объектов, подлежащих ремонту, согласовывается с депутатами и главами волостей.