ЖКХ

300 немытых

Муниципальная баня в Палкино весной закрылась из-за ковида, а летом власти прекратили подачу в здание электричества. Почти 300 жителей не имеют возможности помыться. Это больше десятой части живущих в поселке с населением в 2446 человек.

Проблемы с проводкой, крышей, вентиляционной системой и самой печью – к таким выводам пришла комиссия, обследовавшая летом баню. Закрыли ее в марте после введения первых ограничений против коронавируса. Да так и не открыли. 5 августа в баню перестали подавать электроэнергию. Здание 1985 года постройки требует капремонта, предварительно насчитали, что обойдется он в 3 млн рублей. Как водится, таких денег в районе нет.

При этом 288 жителей Палкино живут в домах без удобств. Их точное число подсчитала прокуратура после того, как люди обратились в надзорное ведомство.

«Проблема в отсутствии финансирования из-за низкого спроса на услуги бани. Не все жители из неблагоустроенного фонда ею пользовались, кто-то ходит к родственникам, знакомым, кто-то свою баню построил на участке. Но даже если один человек в неделю приходит в баню, это не снимает с администрации обязанности осуществлять услуги по банному обслуживанию, - подчеркивает и.о. прокурора района Ольга Верзунова. - Отсутствие спроса не обозначает, что бани не должно быть на территории поселения».

Другой вопрос лежит в плоскости рассогласованности работы ветвей муниципального самоуправления. Баня находится в районной собственности, а обеспечить население услугами бытового обслуживания должна администрация городского поселения.

«Не могу отремонтировать чужое имущество, я юридически к этой бане не имею отношения, - замечает глава администрации городского поселения Олеся Попова. - Нас не ставили в известность, когда баню закрывали. В один прекрасный день району не захотелось финансировать свое имущество. Нам никто ее взять в собственность не предложил. Абсурд, есть баня, почему ее не топить? Никто из администрации поселения не входил в состав комиссии, принявшей решение о закрытии бани. О том, что она в аварийном состоянии, узнала из искового заявления прокуратуры. Можно было собраться вместе двум администрациям, решить вопрос, не вынося никуда. Недопустимо, чтобы люди страдали».

Иск прокуратуры дает чиновникам пространство для маневра. В нем нет требований об обязательном открытии конкретно этой бани. Прокуратура требует возложить на администрацию городского поселения обязанность по обеспечению необходимого количества помывочных мест. И сроки вполне гуманные – до конца следующего года.

Районная администрация поначалу пыталась предложить оставшимся без бани жителям бесплатный автобус до бани в Острове. Но те отказались, что вполне понятно. Кому охота распаренным и с мокрой головой трястись по зимней дороге.

«Мы понимаем, что наличие бани - важно и необходимо, но пока поиск решения в процессе, - говорит глава района Евгений Седов. - Склоняемся к тому, чтоб найти инвестора, может, кто-то вложится в модульную баню. Даже определили место, где возможно подвести коммуникации. Оно поближе к центру, на территории бывшей котельной. Мы не отказываемся, заинтересованы, чтобы вопрос был решен».

В похожей ситуации оказались несколько лет назад жители Печор. Опыт этого города мог бы пригодиться палкинским властям. В особенности в той части, что касается взаимоотношений с потенциальным инвестором. А то может в конце оказаться мучительно больно.

С декабря 2016 года печорскую баню-старушку 1937 года постройки начал топить концессионер. Предприниматель взялся обеспечить 5000 бесплатных помывок для социально незащищенных жителей города и привести здание в божеский вид. Все заработанное сверху мог оставлять себе за то, что снимал с властей головную боль по эксплуатации здания. Соглашение было заключено на 49 лет, но ресурсов бизнесмену хватило только на год. В декабре 2017 года баня, несмотря на вложенные в ремонт миллионы, закрылась. Помывки жители перенесли в тазики на собственные кухни, посыпались жалобы областным властям.

Концессионер через суд начал добиваться расторжения соглашения и возмещения затрат, настаивая на том, что был введен в заблуждение относительно обещанного числа проданных билетов: посетителей оказалось куда меньше, а доходы куда жиже. Соглашение в итоге было расторгнуто, а городская администрация выплатила предпринимателю 4,3 млн рублей.

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Сейчас в Печорах баню два дня в неделю топит лесоперерабатывающее предприятие. Изначально комплекс на улице Карьерной построили только для своих сотрудников, билет со стороны купить было нельзя. Но с 1 января 2019 года администрация городского поселения заключила с владельцем бани договор. Теперь по пятницам тут мужской день, а по субботам женский. «Социальники» берут в администрации специальные билетики с печатью, сколько скопится их за месяц, на такую сумму банные услуги оплачивает бюджет. Месяц на месяц не приходится, приблизительно затраты составляют 6-10 тысяч рублей в месяц: 290 рублей за помывку взрослого, 150 за пенсионера или ребенка. До бани продлили маршрут городского автобуса, там же находится магазин «Светофор», ориентированный на самые небогатые слои населения — удобно.

Концессионная баня дорого обошлась бюджету Печор. Этими деньгами можно было бы оплачивать социальные помывки в частной бане на протяжении 36 лет. Здание старой бани вскоре будет выставлено на торги — администрация города тоже хочет вернуть потраченное.

Первое заседание суда по иску прокуратуры Палкинского района состоится 25 декабря. Уже сейчас обеим администрациям пора начинать искать своего частника с большой баней. Чьи это полномочия, жителей поселка должно волновать в последнюю очередь.

Юлия Магера