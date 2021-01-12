ЖКХ

К нарушению работы объектов ЖКХ из-за погоды готовятся в Псковской области

В период с сегодняшнего дня по 21 января на территории Псковской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к нарушению функционирования объектов ЖКХ. Об этом информирует региональный комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В указанный период комитет просит обеспечить круглосуточную работу коммунальных (аварийных) служб, нормативные запасы топлива на объектах теплоснабжения, подготовиться в случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников.