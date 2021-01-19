ЖКХ

Псковское УФАС намерено вернуться к теме ценообразования газа в баллонах

Псковское УФАС «не бросила» тему ценообразования на газ в баллонах в Псковской области с учетом его доставки. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

«На другой стороне не простые оппоненты, но мы обязательно к этой теме вернемся», - заверила она.

Гость студии уточнила, что на сегодняшний день ФАС пытается доказать правительству, что необходимо вернуть регулирование стоимости не только газа в баллонах, но и с учетом его доставки (именно по доставке произошло заметное удорожание).

«Правительство отрегулировало стоимость газа, а доставку признали конкурентной ценой. Надеюсь, что правительство все-таки услышит нас, особенно эта проблема актуальна для таких регионов, как наш», - заключила Ольга Милонаец.