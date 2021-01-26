ЖКХ

Новый водопровод обещают жителям домов на улице Подвишенской в Пскове

Новый водопровод построят на улице Подвишенской в Пскове в рамках программы «Чистая вода». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие планы обсуждались 3 февраля на личном приеме граждан, который в режиме онлайн провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С просьбой оказать содействие в проведении реконструкции водопроводных сетей к главе региона обратился житель одного из домов по улице Подвишенской Геннадий Колесниченко. По его словам, эту проблему местные жители поднимали неоднократно, но она так и осталась не решена.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пояснил, что в этом году по программе «Чистая вода» запланировано выделить 1,5 млн рублей на строительство нового водопровода. До начала лета планируется завершить проектные работы, чтобы затем провести конкурс на определение подрядчика и приступить к строительству.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это важно сделать в 2021 году, поскольку обращений поступает много, воду отключают на несколько дней, а в названном районе живут пенсионеры.