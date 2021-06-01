ЖКХ

В «Межрегионгазе» рассказали, когда в России решат проблему бесхозяйных газопроводов

Когда в России будет решена проблема бесхозяйных газопроводов, рассказал на пресс-конференции 11 июня генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он назвал ситуацию с бесхозяйными газопроводами в стране сложной. «В свое время предприятия построили газопроводы и бросили. Мы оцениваем протяженность бесхозяйных газопроводов на территории РФ в порядка 8 тысяч километров, при том, что протяженность газораспределительных сетей в целом - 960 тысяч километров», - рассказал Сергей Густов.

По его словам, совместно с администрациями регионов ведется системная работа по выявлению бесхозяйного газового имущества. «Законом разрешен единственный порядок оформления бесхозяйной вещи — ее оформление в собственность муниципалитета и потом уже передача в аренду "Газпрому". Либо мы покупаем эти сети у муниципалитетов», - пояснил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз», добавив, что в 2020 году в муниципальную собственность были оформлены 1200 километров бесхозяйных газопроводов. Иногда муниципальные власти приходится понуждать начать процесс оформления бесхозяйных газопроводов через прокуратуру.

«Думаю, нам понадобится еще год-два, чтоб решить проблему бесхозяйных газопроводов в стране», - заключил Сергей Густов.