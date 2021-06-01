ЖКХ

«Псковэнергосбыт» рассказал о преимуществах электронной квитанции

Необязательно ждать бумажную квитанцию, чтобы заплатить за свет. Счет можно получать и по электронной почте, рассказали Псковской Ленте Новостей в компании «Псковэнергосбыт».

Опция доступна тем, у кого есть личный кабинет на сайте pskovenergosbit.ru. Настроить отправку квитанций по электронной почте вместо обычной несложно.

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Почему удобно получать электронные квитанции:

приходят сразу после выставления счета, в начале месяца,

исчезает необходимость ждать платежку в почтовом ящике,

меньше макулатуры в доме – все счета есть в Личном кабинете или в электронном почтовом ящике.

Напомним, на сайте компании счет можно оплатить в любое время, причем без комиссии. Регистрация не нужна – достаточно написать номер лицевого счета, нажать кнопку «Проверить номер ЛС» и ввести данные банковской карты. Чек об оплате «Псковэнергосбыт» пришлет по электронной почте или в СМС.

Одновременно с оплатой счета удобно передавать показания. Сообщать актуальные показания «Псковэнергосбыт» просит ежемесячно до 25 числа включительно. Новые данные счетчика сообщайте оператору при оплате квитанции за свет в отделениях «Псковэнергосбыта», на почте или в банке. Пользователям банковских онлайн-сервисов, таких как «Сбербанк Онлайн», также доступна передача показаний при оплате.

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В компании напоминают и о других возможностях передачи показаний. Это чат-боты «ВКонтакте» и в «Телеграме», сервисы на сайте «Псковэнергосбыта» в личном кабинете или без регистрации, СМС на номер 8-911-370-30-80 (формат передачи «XXX YYY», где «ХХХ» - десятизначный номер лицевого счета, «YYY» - текущие показания счетчика).