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В ПТС опровергли мнение, что показатели общедомовых счетчиков специально держатся в тайне

22.06.2021 19:00|ПсковКомментариев: 0

Инженер службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ответила на наиболее распространенные вопросы жителей города, касающиеся использования приборов учета теплоэнергии.

В частности, горожане интересуются, почему жители домов не имеют доступа к общедомовым приборам учета тепла, полагая, что показатели счетчика специально держатся в тайне, чтобы потребители оплачивали услугу вслепую. Марина Даниленко не согласилась с такой точкой зрения. «Жильцы дома могут получить доступ к прибору учета через соответствующее решение Совета дома. При этом доступ к счетчику возможен в присутствии представителей управляющей компании и ресурсоснабжающей организации», - пояснила она.

Такое гость студии подчеркнула, что показания счетчиков никогда и ни от кого не скрывались. «Все доступно и наглядно, в электронном виде их можно увидеть в течение минуты», - подчеркнула она. Кроме того, Марина Даниленко призвала жильцов домов, в которых недавно установили приборы учета теплоэнергии, не «бояться цифр», поскольку они будут платить за тепло только в отопительный сезон.

«Не забывайте, что потом вы большое количество времени платить за услугу не будете, и мы в ваших квитанциях за отопление будем выставлять нули. К этому надо привыкнуть. Такие вопросы возникают именно с установкой прибора учета. Не надо пугаться цифр. Людям надо перестроиться, и тогда вопросы такого рода снимутся автоматически», - отметила Марина Даниленко.

Кроме того, инженер службы энергосбыта ПТС ответила на вопрос, можно ли в Пскове поставить индивидуальные счетчики тепла в своей квартире. «Да, технически это возможно. В новых домах это происходит автоматически. В старом фонде все проблематичнее. Надо учитывать разводку системы: при горизонтальной установить индивидуальный прибор учета можно, а при вертикальной возникают сложности», - заметила она. Также, по словам специалиста, немаловажно, что для установки индивидуального счетчика тепла надо получить согласие 50% жильцов дома, а это процесс достаточно трудоемкий.

«Вроде бы звучит очень красиво (индивидуальный прибор учета теплоэнергии — ред.), но технически его установить нелегко, а в старом жилом фонде не всегда возможно», - резюмировала Марина Даниленко.

Теги: #ЖКХ #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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