ЖКХ

В «Горводоканале» рассказали о ходе строительства второй очереди подземного водозабора

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за ее содержание несет МП города Пскова «Горводоканал». Публикация может не отражать мнение программы, стран-участниц программы – России и Латвии, а также Европейского Союза.

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» совместно с партнёром из Латвии (Латгальский регион планирования) и комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области продолжает реализацию крупномасштабного проекта «Чистая вода регионам программы» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия 2014 - 2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, проект направлен на обеспечение доступа населения приграничных территорий к экологически чистым источникам питьевой воды.

В рамках проекта ведется строительство 2-ой очереди подземного водозабора в Пскове производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Бюджет проекта —3,7 млн евро, в том числе софинансирование со стороны программы 3,4 млн евро, собственное софинансирование -377 тысяч евро. На сегодняшний день выполнены практически все работы по монтажу оборудования на площадке скважин, а в мае предприятие заключило контракты на выполнение работ по технологическому оборудованию водоочистной станции (ВОС) на сумму 96 млн рублей и благоустройству территории площадки скважин и ВОС на сумму 51 млн рублей.

В настоящее время ведутся работы по противопожарной окраске металлических конструкций станции водоподготовки, начаты работы по обвязке технологическим трубопроводами самопромывных фильтров, закупается технологическое оборудование станции водоподготовки. Кроме того, начаты работы по вертикальной планировке территории ВОС. Работы по этим контрактам планируется завершить к концу сентября 2021 года, после чего «Горводоканал» приступит к пусконаладочным работам по вводу 2-ой очереди подземного водозабора в эксплуатацию.