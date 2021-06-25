ЖКХ

Сильный ливень разрушил колодец в себежской деревне

Сильный ливень стал причиной разрушения центрального колодца в деревне Валтрево Себежского района — единственного источника воды в период отключения электричества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Местные жители беспокоились о безопасности и обратились с просьбой засыпать его. «Совместными усилиями администрации Себежского района и секретаря Псковского регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Козловского это стало возможно», - отметили в администрации.

Заявка на засыпку колодца уже подана, а в 2022 году в рамках программы «Развитие сельских территорий» в деревне появится новый колодец.