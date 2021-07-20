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Псковэнергосбыт объяснил, кто снимает показания потребителей

Где находится счетчик электроэнергии, какие числа показывает, какой расход получается за месяц, – многие жители Псковской области задались этими вопросами, когда «Псковэнергосбыт» попросил граждан самостоятельно передавать показания*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Проще всего передавать показания в Личном кабинете потребителя или на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации. Есть и другие каналы передачи, востребованные гражданами.

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Но почему иногда, получая квитанцию, жители региона вместо самостоятельно переданных показаний видят другие числа? Причин может быть несколько.



Первая обычно радует абонентов: их прибор учета начал передавать показания автоматически. В Личном кабинете такие показания сопровождаются аббревиатурой АСКУЭ, что означает «Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии». Как правило, это число с дробной частью, формата 123.456. Если в Личном кабинете или квитанции в разделе с показаниями вы видите подобные числа – значит, вам не нужно беспокоиться о передаче актуальных данных счетчика.

Вторая распространенная причина – контрольное снятие показаний сотрудниками «Псковэнергосбыта». Это делают выборочно, по разным адресам в разных районах области, для контроля работы индивидуальных приборов учета.

И третий вариант – показания передает ваша управляющая организация. В таком случае сотрудник домоуправления в конце каждого месяца обходит подведомственные дома, записывает показания и передает в «Псковэнергосбыт».

Возможны также ошибки потребителя в передаче показаний или неисправность прибора учета. Разобраться с такими вопросами помогут в Центрах обслуживания потребителей в Пскове и Великих Луках, а также в участках АО «Псковэнергоагент» в других муниципалитетах области.