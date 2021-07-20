Псковэнергосбыт объяснил, кто снимает показания потребителей

Где находится счетчик электроэнергии, какие числа показывает, какой расход получается за месяц, – многие жители Псковской области задались этими вопросами, когда «Псковэнергосбыт» попросил граждан самостоятельно передавать показания*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Проще всего передавать показания в Личном кабинете потребителя или на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации. Есть и другие каналы передачи, востребованные гражданами.
Но почему иногда, получая квитанцию, жители региона вместо самостоятельно переданных показаний видят другие числа? Причин может быть несколько.
Вторая распространенная причина – контрольное снятие показаний сотрудниками «Псковэнергосбыта». Это делают выборочно, по разным адресам в разных районах области, для контроля работы индивидуальных приборов учета.
И третий вариант – показания передает ваша управляющая организация. В таком случае сотрудник домоуправления в конце каждого месяца обходит подведомственные дома, записывает показания и передает в «Псковэнергосбыт».
Возможны также ошибки потребителя в передаче показаний или неисправность прибора учета. Разобраться с такими вопросами помогут в Центрах обслуживания потребителей в Пскове и Великих Луках, а также в участках АО «Псковэнергоагент» в других муниципалитетах области.
*Основание: постановление правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 25.06.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2021).