Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 июля.
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Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию
на 1 июля
|Наименование организации
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ВСЕГО
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В том числе,
|МП города Пскова «ПТС»
|346 880 126,62
|320 394 717,04
|МУП «ЖКХ» Островского района
|89 127 753,80
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87 770 135,54
|МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|80 158 080,31
|79 563 657,82
|Порховское МПТСиК
|38 563 326,24
|38 525 897,72
|МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|37 914 763,59
|37 705 712,24
|МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|25 684 579,58
|25 148 505,55
|МУП «Искра»
|20 023 009,70
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19 542 379,30
|МП ЖКХ Дедовичского района
|19 265 348,70
|19 265 348,70
|МУП «Невельские теплосети»
|17 964 835,79
|17 896 675,06
|МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|12 219 423,84
|0
|Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|6 237 967,26
|6 221 048,22
|ООО «Газпром теплоэнерго Псков»
|2 934 948,72
|216 704,88
|ОАО «Уют»
|1 788 331,40
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1 577 098,56
|МУП «Палкинская ПМК»
|1 616 688,90
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1 592 662,63
|ООО «А2 Энергия»
|26 678,51
|0
|МП «Печорские теплосети»
|11 649,20
|7 465,18
|МУП «Локнянское ЖКХ»
|9 875,33
|0