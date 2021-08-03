ЖКХ

Концессионер намерен сделать муниципальные бани Пскова привлекательными для населения

Представитель ООО «Бюро развития территорий» Валерий Соничев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил о том, что концессионер намерен сделать муниципальные бани областного центра привлекательными для населения.

«Наша задача - сделать этот объект привлекательным, - отметил он. - Самое главное, чтобы был оборот, чтобы туда ходило много людей. Учитывая, что у нас не самая богатая область, то будем исходить из реальности, пытаться работать на реальном тарифе».

Валерий Соничев добавил, что банный комплекс позволяет создать условия для помывки всех групп населения.

Напомним, ООО «Бюро развития территорий» заявило о готовности взять псковские муниципальные бани в концессию и вывести их из затяжного кризиса.