ЖКХ

График вывоза мусора изменится в Великолукском районе

График вывоза мусора изменится в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром».

В связи с установкой контейнеров для ТКО в населенных пунктах СП «Шелковская волость» Великолукского района отменяется мешковой сбор мусора. Изменения коснутся деревень Шелково, Мандусово, Максимово, Суханово и Баландино.

С 26 августа вывоз контейнеров для ТКО в деревнях Шелково, Максимово, Баландино и Мандусово будет проводиться во второй и четвертый четверг месяца, а в деревне Суханово - в первую и третью пятницу месяца.