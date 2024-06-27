Культура

На арт-экскурсию под сень Михайловских рощ приглашает туристов Пушкинский заповедник

В эти выходные, 29 и 30 июня, гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» могут побывать на поэтической арт-экскурсии «Под вашу сень, михайловские рощи…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, разработал и проведёт её актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Михаил Драгунов в образе Алексея Вульфа проводит экскурсию в парке Тригорского. Из архива музея-заповедника «Михайловское».

На экскурсии, маршрут которой проходит по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов, речь пойдёт о визитах поэта в его псковское родовое имение в разные периоды его жизни: выпускником-лицеистом в 1817 году, именитым сочинителем в 1835-м или «ссыльным невольником» в 1824-м. Основу арт-прогулки, ожидаемо, составляют, стихи Пушкина, написанные в Михайловском.

В музее особо отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. В активе актёра несколько очень разных программ по усадьбам «Михайловское» и «Тригорское». Среди первых — арт-экскурсии «Домовому» (памяти легендарного послевоенного хранителя здешних мест С.С. Гейченко), «Пир» (по произведениям задуманным и написанным в Михайловском), «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (к годовщине освобождения Пушкинского Заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году), многие другие. А например, экскурсию «Я помню чудное мгновенье…» по парку Тригорского актёр ведет в образе приятеля Пушкина, дерптского студента Алексея Вульфа.

Сеансы экскурсий «Под вашу сень, михайловские рощи…» 29 и 30 июня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начинаются в 12.15, 14.15 и в 16.15, однако, как показывает опыт, не исключено, что понадобятся и дополнительные, поэтому музей и актёр открыта для заявок и переговоров.