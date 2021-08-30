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Портал Единого оператора газификации адаптировали для мобильных устройств

02.09.2021 11:41|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября портал Единого оператора газификации – connectgas.ru – стал доступен для работы с мобильных устройств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз».

Адаптивная версия реализует ключевой функционал портала. Здесь можно подать заявку на подключение и отследить ее статус, ознакомиться со списком необходимых документов, сделать предварительный расчет стоимости строительства сетей внутри границ земельного участка, получить ответы на дополнительные вопросы.

«Теперь каждый, кто готов подать заявку на догазификацию, может это сделать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru с любого устройства. Мы максимально используем преимущества цифровизации. И в этом плане адаптивная версия портала позволяет пользователям стать частью новой цифровой системы», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Единый оператор газификации (ЕОГ) – центр ответственности по вопросам газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения. Решением правительства РФ статусом ЕОГ наделена дочерняя структура ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газораспределение» – ООО «Газпром газификация». Среди функций компании — строительство сетей газоснабжения, поставка газа, эксплуатация объектов газового хозяйства и их обслуживание.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков #газпром #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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