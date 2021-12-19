ЖКХ

Армен Мнацаканян назвал срок, в который планируется провести газ в Пушкинские Горы

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян назвал срок, в который планируется провести газ в Пушкинские Горы и Новоржев. Свое мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Надеюсь, до 2025 года мы проведем голубое топливо и в Новоржев, и в Пушкинские Горы», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что в новом году займется решением вопросов с жителями районов по дороге Пушкинские Горы - Новоржев - Красногородск.

Проблемы связаны с тем, что газопровод должен будет пройти по земельным участкам частных собственников, пояснил Армен Мнацаканян.