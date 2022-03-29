ЖКХ

Оплачивать ЖКУ стало удобнее с СНГБ

«Сургутнефтегазбанк» расширил перечень компаний, услуги которых можно оплатить в СНГБ-Онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Теперь в список компаний, чьи услуги можно оплатить через СНГБ, вошли УК «Сервис – 3» и «СПС Логистик».

Кроме того, через онлайн-услуги банка можно оплатить обучение в АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права».

Клиенты банка могут воспользоваться опцией оплаты по QR-коду для наибольшего удобства, добавили в пресс-службе банка.