Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области c 1 июля

Тарифы на электроэнергию изменятся с 1 июля этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, которые устанавливают органы государственной власти. В Псковской области таким органом является комитет по тарифам и энергетике, напомнили в организации.
В соответствии с приказом комитета №214-э от 9 декабря 2021 года, с 1 июля тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему групп потребителей изменятся следующим образом:
|
Группы потребителей
|
Цены (тарифы) на электроэнергию с 01.07.2022 по 31.12.2022
|
Одно-
|
Дифференцированный по двум зонам суток
|
Дифференцированный по трем зонам суток
|
Дневная зона
|
Ночная зона
|
Пиковая зона
|
Полупико-
вая зона
|
Ночная зона
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах
|
5,06
|
5,82
|
3,52
|
6,57
|
5,06
|
3,52
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами
|
3,80
|
4,37
|
2,53
|
4,87
|
3,80
|
2,53
|
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
|
3,54
|
4,07
|
2,44
|
4,59
|
3,54
|
2,44
«Тем, кто долго не передавал показания, важно знать – если вы впервые за длительный период передадите показания после 1 июля, то расход электроэнергии вам посчитают по новому тарифу. Поэтому лучше передать показания до 1 июля, точнее, до 25 июня. Оплачивайте и передавайте показания своевременно», - призвали в АО «Псковэнергосбыт».
Оплачивать без комиссии удобно здесь. Передать показания можно по ссылке.