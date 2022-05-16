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Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области c 1 июля

17.05.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Тарифы на электроэнергию изменятся с 1 июля этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, которые устанавливают органы государственной власти. В Псковской области таким органом является комитет по тарифам и энергетике, напомнили в организации.

В соответствии с приказом комитета №214-э от 9 декабря 2021 года, с 1 июля тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему групп потребителей изменятся следующим образом:

 

Группы потребителей

Цены (тарифы) на электроэнергию с 01.07.2022 по 31.12.2022

 

Одно-
ставочный тариф

Дифференцированный по двум зонам суток

Дифференцированный по трем зонам суток

Дневная зона

Ночная зона

Пиковая зона

Полупико-

вая зона

Ночная зона

Население, проживающее в городских населенных пунктах

5,06

5,82

 

3,52

6,57

5,06

3,52

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами

3,80

4,37

2,53

4,87

3,80

2,53

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

3,54

4,07

2,44

4,59

3,54

2,44
 

«Тем, кто долго не передавал показания, важно знать – если вы впервые за длительный период передадите показания после 1 июля, то расход электроэнергии вам посчитают по новому тарифу. Поэтому лучше передать показания до 1 июля, точнее, до 25 июня. Оплачивайте и передавайте показания своевременно», - призвали в АО «Псковэнергосбыт».

Оплачивать без комиссии удобно здесь. Передать показания можно по ссылке.

Теги: #Псковэнерго #тарифы #электроэнергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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