ЖКХ

Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области c 1 июля

Тарифы на электроэнергию изменятся с 1 июля этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, которые устанавливают органы государственной власти. В Псковской области таким органом является комитет по тарифам и энергетике, напомнили в организации.

В соответствии с приказом комитета №214-э от 9 декабря 2021 года, с 1 июля тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему групп потребителей изменятся следующим образом:

Группы потребителей Цены (тарифы) на электроэнергию с 01.07.2022 по 31.12.2022 Одно-

ставочный тариф Дифференцированный по двум зонам суток Дифференцированный по трем зонам суток Дневная зона Ночная зона Пиковая зона Полупико- вая зона Ночная зона Население, проживающее в городских населенных пунктах 5,06 5,82 3,52 6,57 5,06 3,52 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами 3,80 4,37 2,53 4,87 3,80 2,53 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 3,54 4,07 2,44 4,59 3,54 2,44

«Тем, кто долго не передавал показания, важно знать – если вы впервые за длительный период передадите показания после 1 июля, то расход электроэнергии вам посчитают по новому тарифу. Поэтому лучше передать показания до 1 июля, точнее, до 25 июня. Оплачивайте и передавайте показания своевременно», - призвали в АО «Псковэнергосбыт».

Оплачивать без комиссии удобно здесь. Передать показания можно по ссылке.