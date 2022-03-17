Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»

Для чего нужно каждый месяц передавать данные электросчетчиков, каким образом сделают перерасчет, где в квитанции указаны данные прибора учета – «Псковэнергосбыт» ответил на вопросы потребителей о передаче показаний.
Зачем гражданам самостоятельно подавать показания электросчетчиков?
Чтобы оплачивать только тот объем электроэнергии, который был реально израсходован.
Когда нужно передавать показания?
При отсутствии автопередачи «Псковэнергосбыт» просит передавать показания ежемесячно с 20 по 25 число.
Где в квитанции указаны переданные показания?
В таблице «Показания индивидуального/коллективного прибора учета (в графах «От» и «До») указаны даты снятия показаний и данные счетчика. В графе «Учтенный объем» - расход электричества за период.
Почему в квитанции указаны не те показания, которые я передавал?
Это означает, что позже в этом же месяце были переданы новые показания. Их мог внести контролер по снятию показаний или старший по дому. Либо по вашему адресу работает автопередача показаний. Автопередача всегда фиксирует показания с дробной частью, например 123,456.
Что будет, если я не передам показания?
Тогда расчет за этот месяц сделают исходя из среднемесячного расхода электричества по вашему адресу за последние полгода. При поступлении показаний в следующей квитанции будет сделан перерасчет. Например: в январе вы передали показания, а в феврале нет. В квитанции за февраль в графе «До» будет пусто, а в графе «Вид начисления» будет указано – «по среднемес. расходу». Если в марте вы передадите показания, то в квитанции за март, которая придет в апреле, увидите перерасчет на основании показаний.
Для перерасчета нужно писать заявление?
Нет, обращаться в компанию для этого не нужно, главное – передать показания.
Просьба передавать показания ежемесячно до 25 числа. Для передачи показаний работает несколько интернет-сервисов, в том числе в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.
Подготовлено пресс-службой АО «Псковэнергосбыт»