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Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»

Для чего нужно каждый месяц передавать данные электросчетчиков, каким образом сделают перерасчет, где в квитанции указаны данные прибора учета – «Псковэнергосбыт» ответил на вопросы потребителей о передаче показаний.

Зачем гражданам самостоятельно подавать показания электросчетчиков?

Чтобы оплачивать только тот объем электроэнергии, который был реально израсходован.

Когда нужно передавать показания?

При отсутствии автопередачи «Псковэнергосбыт» просит передавать показания ежемесячно с 20 по 25 число.

Где в квитанции указаны переданные показания?

В таблице «Показания индивидуального/коллективного прибора учета (в графах «От» и «До») указаны даты снятия показаний и данные счетчика. В графе «Учтенный объем» - расход электричества за период.

Почему в квитанции указаны не те показания, которые я передавал?

Это означает, что позже в этом же месяце были переданы новые показания. Их мог внести контролер по снятию показаний или старший по дому. Либо по вашему адресу работает автопередача показаний. Автопередача всегда фиксирует показания с дробной частью, например 123,456.

Что будет, если я не передам показания?

Тогда расчет за этот месяц сделают исходя из среднемесячного расхода электричества по вашему адресу за последние полгода. При поступлении показаний в следующей квитанции будет сделан перерасчет. Например: в январе вы передали показания, а в феврале нет. В квитанции за февраль в графе «До» будет пусто, а в графе «Вид начисления» будет указано – «по среднемес. расходу». Если в марте вы передадите показания, то в квитанции за март, которая придет в апреле, увидите перерасчет на основании показаний.

Для перерасчета нужно писать заявление?

Нет, обращаться в компанию для этого не нужно, главное – передать показания.

Просьба передавать показания ежемесячно до 25 числа. Для передачи показаний работает несколько интернет-сервисов, в том числе в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.

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Подготовлено пресс-службой АО «Псковэнергосбыт»