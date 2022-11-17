ЖКХ

Депутат назвал причины задержки сроков догазификации в Псковской области

Программа догазификации на территории Псковской области в настоящий момент завязла, на это есть ряд объективных причин. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день в Островском районе выполнено чуть более 300 заявок из 1200, если я не ошибаюсь. Начались термины "нулевая врезка" и всё прочее. Если бы это было масштабное строительство газопроводных сетей, это было бы одно, и люди бы это видели, было бы проще с людьми общаться, а сейчас мы понимаем, что программа завязла», - сказал Андрей Михайлов.

По его мнению, на это есть ряд объективных причин. В частности, трудности связаны с большим масштабом запланированных работ и опасностью их выполнения. Депутат отметил, что, возможно, лучше было бы сначала догазифицировать домовладения в тех населённых пунктах, где уже есть газ, а уже после газифицировать новые территории.

«Нужно было либо поменьше (по объёмам - ред.), либо по срокам растянуть, либо, наверное, самым правильным был бы следующий вариант: есть населённые пункты и, допустим, улицы или микрорайоны, которые с газом, где просто нужно доподключиться. Это самый простой вариант. С них, наверное, надо было начинать. Но мы же взялись, так взялись, как говорится. Я не буду никого судить и не хочу, но я недоволен, по крайней мере, ходом реализации этой программы догазификации. Надеюсь, удастся переломить эту ситуацию в положительную сторону», - добавил парламентарий.

Напомним, в четверг, 24 ноября, на сессии Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа в очередной раз обсудят темпы реализации программы догазификации в регионе.