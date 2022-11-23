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Темпы догазификаиции в Великих Луках достаточно неплохие — Татьяна Фомченкова

О темпах развития социальной догазификации в городе Великие Луки рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Татьяна Фомченкова отметила, что вопрос догазификации уже в третий раз будет выноситься на парламентский час из-за проблем, которые возникли с впервые запущенной программой. Необходимо, по словам депутата, обсуждать тонкости и шероховатости выполнения программы. При этом в целом, отмечает Татьяна Фомченкова, по городу темпы догазификации идут хорошо и в соответствии с графиком.

«Всегда есть субъективный фактор, и каждая отдельная история стоит того, чтобы её рассматривать. Если в цифрах всё звучит замечательно, то вопросов возникает много. Мне звонят, обращаются люди преклонного возраста, и каждый их вопрос приходится решать точечно. Где-то бывает недопонимание, где-то свои особенности, может быть, финансовые. Поэтому никогда большая программа не работает, всегда важно человеческое отношение к каждому конкретному случаю. Но по цифрам у нас в городе всё достаточно неплохо», - рассказала гостья студии.

Татьяна Фомченкова отметила, что в плане по графику было 1700 заявок, а подано более двух тысяч. Договоров заключено на более чем 1,8 тысячи заявок. По словам депутата, такая разница объясняется человеческим фактором – неправильно поданными документами, их задвоением.

На сегодня в Великих Луках выполнено 1 289 заявок. Кроме того, к реализации программы подключились ещё четыре подрядные организации, что увеличило темпы работ. Не смотря на это 92 договора будут перенесены на 2023 год, так как требуются согласования с большими организациями.

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«Где-то это РЖД, где-то федеральные дороги или водные объекты. Люди предупреждаются об этом заранее: пока документально не согласуем, придётся ждать. Также хочу обратиться к жителям: так как подписываются серьёзные договоры, то выполнение обязанностей стороны, принимающей газ, тоже необходимо выполнять и понимать, что это будет требовать финансовых затрат, времени и сил. Жителям надо быть внимательными к таким вещам, чтобы у них вовремя был подключен газ», - добавила депутат.

Она также выразила надежду, что на ближайшем парламентском часу удастся прояснить ситуацию и решить проблемные вопросы.