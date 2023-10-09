ЖКХ

Восстановление электроснабжения продолжается в Псковской области

Аварийно-восстановительные работы после непогоды еще продолжаются в Псковской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ 9 октября.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Новгородской и Псковской областях. Распиловка и уборка упавших деревьев завершена», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в минувшие выходные дождь и сильный ветер нарушили подачу электричества в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Московской областях.

Напомним, 7-8 октября Псковскую область накрыл сильный ветер, порывы достигали 21 метра в секунду.