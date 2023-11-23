ЖКХ

Водоснабжение восстанавливают в Печорах

Водоснабжение восстанавливают в Печорах после аварии 22 ноября на сетях водоснабжения в микрорайоне «Майский», сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Водоснабжение центральной части города уже восстановлено; на улице Вокзальной, в микрорайонах ПМК и Майский вода подается со сниженным давлением.

Сегодня, 23 ноября, работы по устранению аварии будут продолжены и водоснабжение будет отключено во всем городе. Жителей просят сделать запас воды.

Планируемый срок полного восстановления водоснабжения - вторая половина дня 23 ноября.