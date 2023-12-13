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ЖКХ

Ответственность за невнесение данных в систему учета отходов может появиться в 2024 году

14.12.2023 07:40|ПсковКомментариев: 0

Российский экологический оператор (РЭО) ожидает, что в 2024 году законодатели введут ответственность за невнесение данных в запущенную 1 декабря федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

«Думаю, что мы в следующем году будем готовить поправки. Скорее всего, в весеннюю сессию будем запускать законопроект, который будет конкретизировать ответственность за непредоставление информации», - сказал Макрушин.

В системе отображаются потоки отходов и мощности, как действующие, так и планируемые, и места накопления. Участники отрасли обязаны в течение декабря внести в нее первичные данные. Данные в систему должны вносить органы исполнительной власти регионов, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с отходами, РЭО, юрлица и ИП отрасли обращения с отходами.

«В результате создания ФГИС УТКО мы будем понимать текущее состояние отрасли, а значит, иметь возможность предотвращать развитие негативных тенденций и событий, например, "мусорных коллапсов", "несправедливых" нормативов и тарифов, дефицита объектов инфраструктуры. На данный момент в систему загружены данные для 31,7 тыс. источников образования отходов и 12,7 тысячи мест их накопления. За две недели к ней подключилось 66 субъектов, 614 муниципалитетов, 120 регоператоров и 137 предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами. За две недели регоператоры загрузили в систему 5,5 тыс. договоров», - добавил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%. 

Теги: #мусор #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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