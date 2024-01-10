ЖКХ

В Пскове обеспечили надежную эксплуатацию газораспределительной системы в праздничные дни

За период праздничных выходных в аварийно-диспетчерскую службу компании «Газпром газораспределение Псков» поступило около 200 заявок. Все неисправности были оперативно устранены аварийными бригадами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Для обеспечения надежного газоснабжения, в период максимальных нагрузок на газораспределительные сети, в «Газпром газораспределение Псков» был установлен специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы, организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

Накануне праздников газовики проверили техническое состояние оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств связи, обеспечили готовность автотранспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации была предусмотрена система оперативного оповещения и реагирования.

«Содержать в исправном состоянии газоиспользующее оборудование позволяет ежегодное техническое обслуживание. Мы просим жителей Псковской области не пренебрегать своими обязанностями – заключать договоры на техническое обслуживание и предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения работ. Для уточнения даты проведения технического обслуживания необходимо позвонить диспетчерам Службы внутридомового газового оборудования по телефону 79-01-40», - отметила заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.